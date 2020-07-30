مترو الأنفاق: 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة خلال عيد الأضحى

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن هناك توجيهات محددة لمترو الأنفاق بتشديد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، موضحا أن هناك 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة بمترو الأنفاق طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم توفير أماكن مخصصة لبيع الكمامات في المحطات المختلفة للتسهيل على المواطنين.

وأوضح أن الأسعار مخفضة، كما أنه تم نشر فرق الطوارئ في كافة الخطوط، بالإضافة لوضع نشرات بالإذاعة الداخلية للمترو لتوعية الركاب، مشددًا على أن كافة الخطوط تعمل بكامل طاقتها.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة وسرية بكافة محطات مترو الأنفاق، مؤكدا منع ركوب أي مواطن بدون ارتداء كمامة.