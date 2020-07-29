وزير النقل: ماكينة مترو الأنفاق لم تمر أسفل عقار "الشربتلي" بالزمالك

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تفقد العمارة السكنية التي تضررت وتأثرت نتيجة مرور ماكينة مترو الأنفاق في الزمالك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الماكينة لم تمر من تحت العمارة، بل مرت من تحت سفارة البحرين، والسفارة مكونة من دورين وبدروم، فهي جزء خفيف، ومتماسك جدًا، "مفيش فيها أي حاجة خالص".

وأضاف "الوزير"، خلال تقرير عرضته شاشة "TeN"، من مكان الواقعة، أن التصدع الأرضي الذي حدث في سفارة البحرين كان في الساحة الخارجية للسفارة بينما السفارة لم يُصبها أي ضرر، ويتم حقن تربة الساحة حاليا بمواد خرسانية صلبة، وكذلك الباكية في عمود الركن الخاص بعمارة الشربتلي.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن العمود فقط هو من تضرر نتيجة مرور ماكينة المترو وهذا أمر لا يُهدد العمارة، "المكنة عدت بالكامل ودخلت المحطة، وعبرت الحيطة الأمامية للمحطة وأصبحت مؤمَّنة تماما، والحقن الذي تم من خلال مونة صلبة 7 شكائر أسمنت لكل متر، وسيتم تحميل الضغط عليها من أجل جعل هذه المونة تغلغل في كافة الفراغات الموجودة في التربة.