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قطع المياه عن حي السلام بمدينة أبورديس بسبب كسر في الخط الرئيسي

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حماده الشوادفي
01:40 م | الأحد 16 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبورديس في جنوب سيناء، اليوم الأحد، بيانًا بعدم ضح المياه لمنطقة حي السلام، لكسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي المقبل من مدينة رأس سدر.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إنه فور استلام البيان الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، جرى التنسيق مع الشركة، لإرسال فريق من الفنيين المتخصصين لموقع الكسر، والعمل على إصلاحه في أقرب وقت.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيجرى دعم الفريق بالمعدات الثقيلة التابعة للحملة الميكانيكية، وسيجرى ضخ المياه عقب الانتهاء من إصلاح  الكسر.

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