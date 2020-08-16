تفاصيل محطة مترو "عدلي منصور".. نقطة الانطلاق إلى العاصمة الإدارية

استعرض اللواء عصام عبدالقادر والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، مشروع محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتُعتبر محطة عدلي منصور نقطة الانطلاق إلى العاصمة الإدارية ، ومحورًا هامًا لالتقاء خط سكة حديد السويس وخط القطار الكهربائي.

وقال إنها تقع على مساحة 15 فدانًا يحدها من الشمال طريق مصر- الإسماعيلية، والجنوب ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث، وشرقًا الطريق الدائري وأرض للقوات المسلحة، وغربًا أرض مملوكة للطيران المدني.

وأضاف أن"المحطة تتكون من بوابات رئيسية بأبعاد91 مترًا وارتفاع 19 مترًا، وتحتوي على المكاتب الإدارية والفنية، وتتكون أيضًا من مظلة معدنية تعلوها شرائح من الألومونيوم والزجاج المقاوم للعوامل الجوية".

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المحطة تشمل الخط الثالث لمترو الأنفاق في شرق القاهرة بمساحة 3700 متر، ومحطة القطار الكهربائي العاشر السلام- العاصمة الإدارية بمساحة 6400 متر، ومحطة السكة الحديد القاهرة - السويس بمساحة 6200 متر ، لافتًا إلى أن "المحطة تتكون من موقف لأوتوبيسات سوبرجيت والأوتوبيس الكهربائي الترددي إلى مطار القاهرة، ومساحات انتظار بكثافة 400 سيارة، علاوة على الموقف الترددي للأوتوبيس المتجه إلى موقف السلام النموذجي للأقاليم".

وتحتوي المحطة على مجموعة من أنفاق المشاة لربط المناطق المختلفة بالمحطة الرئيسية، عبارة عن مدخل رئيسي للمحطة و3 مخارج فرعية بأطوال أنفاق مشاة 200 متر طولي، كما تحتوي المحطة على طرق داخلية بطول 1200 متر طولي، ومسطحات خضراء بمساحة 31 متراً مربعًا.

وأشار إلى أن محطة عدلي منصور تقع على مساحة 3700 متر مكونة من 3 أدوار، بإجمالي مساحة بنائية قدرها 10 آلاف متر مربع، ويتكون الدور الأرضي من 12 شباك تذاكر واشتراكات، ويحتوي على ماكينتي قطع تذاكر أوتوماتيكية، و32 بوابة دخول، وجهازي كشف للمعادن، وجرى تركيب جهاز قياس درجة الحرارة للركاب بسعة 32 راكبًا في المرة الواحدة.

وتشتمل المحطة على 4 سلالم متحركة، للانتقال من الدور الأرضي إلى الأول، ومصعدين لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمكاتب الإدارية لناظر المحطة وغرف الاتصالات وغرف السيطرة على القطارات و2 مصلى وعدد من دورات المياه و8 سلالم متحركة للانتقال إلى منسوب الرصيف.

وأوضح أن المحطة مؤمَّنة بالكامل من خلال 65 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية.