مميزات محطة مترو عدلي منصور: نقطة انطلاق القطار الكهربائي

محطة عدلي منصور في مترو الأنفاق، تلك المحطة الجديدة التي تزيد من ربط المدن الجديدة ببعضها البعض وبالقاهرة الكبرى، والتي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وتشمل العديد من المميزات على رأسها تخطيط وتنفيذ عقول وأيادي مصرية بشكل كامل معززا لقدرات المصريين في كل المجالات المتعلقة بالتنفيذ سواء أنظمة الإشارات والقوى الكهربية، وفنون الإدارة والتشغيل وغيرها من المجالات التي ساهمت في إخراج المحطة التي تعمل بالقطار الكهربائي بتكلفة وصلت إلى 4177 مليون جنيه مصري، وفق ما ورد في فيلم "بريق وطن" الذي عُرض في الافتتاح.

الحد من الانبعاثات الحرارية أول مميزات القطار الكهربائي الذي انتشر استخدامه في العالم وتطبقه مصر على مرحلتين، المرحلة الأولى هي محطة عدلي منصور في المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إذ وصل إجمالي ما يدرس وينفذ 388 كيلومترا بواقع 220 محطة؛ لربط المدن الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، والذي تطلب تنفيذ العديد من المشروعات منها القطار الكهربائي على مرحلتين.

المرحلة الأولى تنطلق من محطة عدلي منصور مرورا بالعاشر من رمضان وحتى العاصمة الإدارية، على مساحة 70 كيلو متر بواقع 12 محطة.

المرحلة الثانية تنطلق من محطة العاشر 2، الامتداد من العاصمة الإدارية حتى المدينة الرياضية على مساحة 20 كيلو متر يضم 4 محطات.

من محطة عدلي منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو يبدأ القطار الكهربائي مارًا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراو،ي حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس ثم يتفرع في الروبيكى إلى فرعين يتجه أحدهما شمال إلى العاشر من رمضان والآخر جنوبا نحو العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للموقع الإلكتروني "خريطة مشروعات مصر".

يمر القطار خلال مساره بمدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان ومخطط مده مستقبلا كمرحلة ثانية حتى مدينة بلبيس بالشرقية، تجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

محطة عدلي منصور ستكون مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا لتبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة: "محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان، ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة - السويس)، ومحطة للسوبرجيت، وأخيرا محطة BRT للربط مع مطار القاهرة الدولي"، كما أن جميع قطارات الخط الثالث مكيفة، وفقا لتصريح كامل الوزير، وزير النقل لـ"الوطن".