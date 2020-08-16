كامل الوزير: "عدلي منصور" تضم مجمع نقل متكامل ومنطقة تجارية استثمارية

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعاتها العملاقة في كل مجالات النقل، موضحا أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق سيجرى تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيد مصرية من خلال شركات مصرية وطنية هي "المقاولون العرب وأوراسكوم" كمقاول رئيسي للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير النقل، لـ"الوطن"، أن محطة عدلي منصور بالخط الثالث للمترو ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا لتبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة: "محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان، ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة - السويس)، ومحطة للسوبرجيت، وأخيرا محطة BRT للربط مع مطار القاهرة الدولي"، لافتاً إلى أن أن جميع قطارات الخط الثالث مكيفة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، وهى " النزهة - الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - عدلي منصور"، حيث إنه سيجرى انطلاق أولى رحلات مترو عدلي منصور، بعد قليل، عقب وضع حجر الأساس مباشرة.