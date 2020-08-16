تراجع الاقتصاد الإسرائيلي نحو 30% مع هبوط الإنفاق والصادرات

قال المكتب الإسرائيلي المركزي للإحصاءات يوم الأحد إن اقتصاد إسرائيل انكمش 28.7 % على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة تحت وطأة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.

وأظهرت بيانات أولية أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو ، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، كان أشد حدة من توقعات المحللين التي كانت لانكماش بنسبة 22 % في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

ومن المتوقع حدوث انكماش يصل إلى 6% في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.

وفي الربع الثاني، انخفضت الصادرات 29.2 % والإنفاق الخاص 43.4 % والواردات 41.7 % والاستثمار في الأصول الثابتة 31.6 % وبناء المساكن 41.6 %.