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محمود مسلم

تراجع الاقتصاد الإسرائيلي نحو 30% مع هبوط الإنفاق والصادرات

كتب:

وكالات
02:13 م | الأحد 16 أغسطس 2020
القدس

القدس

قال المكتب الإسرائيلي المركزي للإحصاءات يوم الأحد إن اقتصاد إسرائيل انكمش 28.7 % على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة تحت وطأة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.

وأظهرت بيانات أولية أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل  إلى يونيو ، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، كان أشد حدة من توقعات المحللين التي كانت لانكماش بنسبة 22 % في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

ومن المتوقع حدوث انكماش يصل إلى 6% في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.

وفي الربع الثاني، انخفضت الصادرات 29.2 % والإنفاق الخاص 43.4 % والواردات 41.7 % والاستثمار في الأصول الثابتة 31.6 % وبناء المساكن 41.6 %.

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