ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إسرائيل إلى 91080 إصابة

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تسجيل 14 حالة وفاة، و1258 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 665 وفاة وحصيلة الإصابات إلى 91080 إصابة.

وأوضحت معطيات الوزارة: تم تسجيل 8 وفيات و931 إصابة جديدة خلال اليوم، مشيرة إلى أن 375 مصابًا في حالة حرجة، منهم 108 مصابين موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 23450 حالة، في حين سجّلت 66965 حالة تعافٍ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت وزارة الاحتلال، أن "متوسط معدل الوفيات اليومي في شهر أغسطس الجاري يبلغ 10 وفيات"، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل 8605 مصابين جدد بالفيروس، ونقل 385 مصابًا بحالة حرجة إلى المستشفيات.

وقالت صحة الاحتلال الإسرائيلي إنه إذا استمر هذا المنحنى المرتفع في تسجيل الإصابات، ستنضم إسرائيل في نهاية الأسبوع المقبل إلى أكثر من 25 دولة حول العالم، سجّلت فيها أكثر من 100 ألف إصابة بالفيروس.