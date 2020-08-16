"اعتراضات برلمانية" تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات

قررت لجنة الشئون الدستورية و الشريعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين و مامور الضبط القضائي بسبب اعتراض النواب على تشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه. الأمر الذى يستحيل معه تحقيق توازن بين جسامة الجريمة و طبيعة العقوبة .

وطالب المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة بضرورة حضور وزير ى العدل و شئون المجالس النيابة لعرض رؤيتهما حيال هذة التعديلات .

كانت اللجنة شهدت اللجنة حالة من الجدل، وطالب النواب بخفض العقوبة، وقال المستشار بهاء أبو شقة أن العقوبات الحالية غير رادعة و لكن يجب ان يكون هناك تناسب مع جسامة الجرم في القانون و العقوبة ،و لا يجب ترك سلطة واسعة للقاضي دون ان يتم تقييده خاصة فيما يخص عقوبة الحبس .و تابع قائلا: " لابد من التجانس بين الجريمة و العقوبة" و طالبت النائبة د سوزي ناشد عضو اللجنة بخفض العقوبة ،فيما أكد الدكتور خالد حنفي عضو اللجنة أن هذة التعديلات قد يشوبها الطعن بعدم الدستورية و اتفق معه في الرأى النائبين ضياء الدين داود و جمال الشريف عضوا اللجنة.وطالبا بتأجيل مناقشة القانون لوقت لاحق أو للبرلمان المقبل. و علق صلاح حسب الله قائلا: هناك مبالغة كبيرة في العقوبات .وتساءل : كيف توافق الحكومة على هذا الامر و و تابع " كيف تمت صياغة هذا القانون ،ولاسيما فى وجود إخلال بمبدأ تدرج العقوبات "

وأشار النائب محمد مدينة أن القانون يزيد من سطوة الموظف العام وللأبد من تحقيق التوازن بين طبيعة الجريمة و العقوبة .وتتضمن التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها