أبرز التشريعات المتبقية بدور الانعقاد الخامس ينتظر البرلمان حسمها

يشهد مجلس النواب خلال جلساته البرلمانية الأسبوع الجاري، حراكا شديدا بهدف الانتهاء من مناقشة عددا من مشروعات القوانين، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، الذي يعد أطول أدوار الانعقاد منذ بداية الفصل التشريعي الأول.

ويناقش المجلس 14 مشروع قانون على أجندة أعماله، وهي كالتالى:

1- مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التحرش.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة التنمر.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

5- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

8- مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

10- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

11- مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

12- مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

13- مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

14- مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك

كما يناقش المجلس على مدار انعقاد جلساته، اتفاقيتين دوليتين وهما:

قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/3/2020.

قرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.