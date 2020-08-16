الصحة تعلن موعد الوصول لـ"صفر إصابات كورونا": منتصف سبتمبر

"من فضلكم عاوزين نوصل لصفر إصابات كورونا ونحافظ عليه"، هكذا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح محطة عدلي منصور بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، عن رؤيته لفيروس كورونا في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهه أزمة كورونا.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن نسب التعافي من فيروس كورونا في مصر وصلت إلى ما يقرب من 61%، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة اليومية بشأن مستجدات الفيروس.

وتابع "شوقي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من المقرر أن نصل إلى صفر إصابات في منتصف الشهر المقبل، وسيتحقق ذلك بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأضاف: هناك أزمة تواجهها اللجنة خلال هذه الفترة وهي عدم الالتزام من بعض المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، أو ارتداؤها كشكليات فقط ثم خلعها والاستمرار في المصافحة والقبلات والأحضان، وهذه عادات غير مقبولة خلال فترة انتشار الفيروس.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن وضع الفيروس فى مصر مستقر وآمن، لافتًا إلى أن مستشفيات العزل تم غلق معظمها وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي في استقبال الحالات المرضية العادية، فضلًا عن كون الحاجة لأجهزة التنفس الصناعي قلّت بنسبة كبيرة أيضًا.

وطالب "شوقي" جميع المواطنين بالمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن 1 متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وعدم المصافحة باليد، خاصة في الأماكن المغلقة، مع ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركهما بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.