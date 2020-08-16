تركيا تشهد ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

شهدت تركيا ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت حصيلة يومية بلغت 1256 حالة إصابة.

وتعد تلك هي الحصيلة اليومية الأكبر التي تسجلها تركيا منذ يونيو الماضي، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة له عبر "تويتر"، تسجيل 21 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا 278117 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 5955 حالة وفاة.