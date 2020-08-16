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تركيا تشهد ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

كتب:

وكالات
07:42 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
كورونا في تركيا

كورونا في تركيا

شهدت تركيا ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت حصيلة يومية بلغت 1256 حالة إصابة.

وتعد تلك هي الحصيلة اليومية الأكبر التي تسجلها تركيا منذ يونيو الماضي، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة له عبر "تويتر"، تسجيل 21 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا 278117 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 5955 حالة وفاة.

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