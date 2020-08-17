الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية والرطوبة تصل 82% اليوم

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا، وأن تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82%.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، طقس شديد الحرارة.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وأن يكون على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بالقاهرة، فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، ومطروح العظمى 31 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 26، وقنا العظمى 41 والصغرى 27، والأقصر العظمى 42 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28.