محافظ شمال سيناء يوجه بالتيسير على راغبي التصالح في مخالفات البناء

وجه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توجيهاته لرؤساء مجالس المدن بتقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى استمرار العمل في تلقي الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية ، وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً.

ولفت المحافظ إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأكد أن الرسوم المالية يتنوع الحد الأقصى من قيمتها وفقًا لمكان المخالفة سواء كانت بالمدن أو القرى، مشيرًا إلى مراعاة ذلك عند وضع اللوائح التنفيذية بتحديد قيمة ونوعية المخالفات، وأبرزها مخالفات البناء بدون ترخيص.