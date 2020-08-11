رئيس التحرير

محمود مسلم

نائب محافظ شمال سيناء يتفقد الإجراءات الاحترازية بلجان العريش

كتب:

حسين ابراهيم
07:40 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
شمال سيناء

شمال سيناء

تفقد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة العريش، حيث اطمأن على سير العمل باللجان، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد نائب المحافظ أن الهدوء يسود جميع اللجان، ولم تحدث أي شكوى، موضحًا أن هناك تعاونًا تامًا من الناخبين وقوات الأمن والقضاة رؤساء اللجان من أجل تيسير العملية الانتخابية وسير الأمور بسلاسة.

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير وانتظام العمل في مختلف لجان الانتخابات وحل أي شكاوي طارئة.

وأضاف نائب المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا بين كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين كافة اللجان والمقرات الانتخابية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تطهير وتعقيم اللجان.

وأشار نائب المحافظ إلي أن محافظة شمال سيناء تضم دائرة واحدة، تشمل لجنة عامة و30 مركزًا انتخابيًا، بها عدد 56 لجنة فرعية، مقيد بها 271 ألف و851 صوتًا إنتخابيًا، حيث يخوض الانتخابات على مستوى المحافظة 7 مرشحين على المقعد الفردي، بجانب مرشح وحيد ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، بالدائرة الثالثة شرق والتي تضم عدة محافظات من بينها شمال سيناء

اقرأ المزيد:

تعيين 4 شباب وصرف 259 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة في شمال سيناء

محافظ شمال سيناء بعد منح طلاب سيناء 2%: ستبقى الدولة دائمة العطاء

عاجل.. الحكومة تخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات 2% لأهالي شمال سيناء

تفاصيل استعدادات شمال سيناء لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ شمال سيناء يعقد اجتماعا موسعا استعدادا لانتخابات "الشيوخ"

مقرات تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2020 في شمال سيناء