نائب محافظ شمال سيناء يتفقد الإجراءات الاحترازية بلجان العريش

تفقد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة العريش، حيث اطمأن على سير العمل باللجان، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد نائب المحافظ أن الهدوء يسود جميع اللجان، ولم تحدث أي شكوى، موضحًا أن هناك تعاونًا تامًا من الناخبين وقوات الأمن والقضاة رؤساء اللجان من أجل تيسير العملية الانتخابية وسير الأمور بسلاسة.

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير وانتظام العمل في مختلف لجان الانتخابات وحل أي شكاوي طارئة.

وأضاف نائب المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا بين كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين كافة اللجان والمقرات الانتخابية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تطهير وتعقيم اللجان.

وأشار نائب المحافظ إلي أن محافظة شمال سيناء تضم دائرة واحدة، تشمل لجنة عامة و30 مركزًا انتخابيًا، بها عدد 56 لجنة فرعية، مقيد بها 271 ألف و851 صوتًا إنتخابيًا، حيث يخوض الانتخابات على مستوى المحافظة 7 مرشحين على المقعد الفردي، بجانب مرشح وحيد ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، بالدائرة الثالثة شرق والتي تضم عدة محافظات من بينها شمال سيناء