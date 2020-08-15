شمال سيناء تسجل "صفر كورونا" بعد شفاء حالات العزل

سجلت محافظة شمال سيناء "صفر كورونا" اليوم السبت، بعد شفاء حالة إيجابية كانت محتجزة في قسم العزل بمستشفى العريش العام.

أعلنت مديرية الصحة فى بيان لها اليوم أن الحالة الإيجابية التى كانت محتجزة فى مستشفى العريش العام قد شفيت وغادرت المستشفى، وأن قسم العزل الآن دون حالات وأن عدد حالات الشفاء خلال اليومين الماضيين وصل إلى 5 حالات.

وأضاف البيان أن حالات الشفاء الإجمالية بالمحافظة وصلت إلى 304 حالات وأن الحالات تحت الحجز المنزلى هى 19 حالة، ولا توجد أى حالات وفيات جديدة.