تفاصيل تسيير "شاتل باص" من مترو عدلي منصور لمطار القاهرة

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، حجر الأساس لمحطة مترو عدلى منصور بالخط الثالث للمترو، حيث تم افتتاح 6 محطات جديدة وهى " النزهة - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - الهايكستب - عدلى منصور".

وأنهت وزارة النقل، جميع الدراسات الخاصة لتسيير خطوط تشغيل "شاتل باص" يربط شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى والقطار الكهربائي العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان الرابط بمطار القاهرة، مما سيساعد المسافرين على الوصول سريعا لمطار القاهرة.

وترصد "الوطن" تفاصيل خطة وزارة النقل لتسيير خطوط شاتل باص من مترو الأنفاق إلى مطار القاهرة وهي كالتالي:

1 - إنهاء الدراسات والخطط الخاصة بتسيير خطوط "شاتل باص" من محطة مترو عدلي منصور حتى مطار القاهرة.

2 - الهدف من تشغيلها نقل المسافرين المتوجهين للمطار القادمين عبر شبكة مترو الأنفاق أو القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان".

3 - الأتوبيسات التي سيتم تشغيلها ستكون شبيهة بالـ "شاتل باص" الذي يعمل في المطارات.

4 - تشغيل خطوط الـ"شاتل باص" يناير 2021 بعد افتتاح وتشغيل وصلة مترو "النزهة ـ عدلي منصور" ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق بمصر الجديدة.

5 - يجري حاليا دراسة كيفية تحديد سعر تذكرة استقلال الـ "شاتل باص" وقيمتها وتحديد المسار الذي ستسلكه.

6 - الأتوبيسات ستعمل وفق زمن تقاطر ثابت ولن تتوقف سوى فى المطار.

7 - محطة مترو عدلي منصور المجاورة لموقف العاشر من رمضان بالسلام ستكون محطة تبادلية تنطلق منها الـ "شاتل باص".

8 - جرى دراسة طرح تشغيل خطوط الـ"شاتل باص" على الشركات المختلفة لاختيار الشركة المشغلة له.

9 - شبكة مترو الأنفاق ستربط مع القطار الكهربائي في محطة عدلي منصور التي سينطلق منها الـ"شاتل باص".

10 - سيتم تنفيذ مشروع "شاتل باص" تحت إشراف وزارة النقل بالاشتراك مع محافظة القاهرة وسلطات مطار القاهرة.