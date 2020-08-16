يربط القاهرة الكبرى ويخدم 3 ملايين يوميا.. المترو "بريمو" المواصلات

مصر من أعلى الكثافات السكانية المأهولة في العالم، حيث يصل المعدل إلى 1250 نسمة للكيلومتر مربع الواحد، ووسط ذلك كانت القاهرة الكبرى تستوعب أكثر من ربع سكان مصر، بخلاف ملايين الوافدين في رحلات يومية من محافظات مصر، وكانت شبكة خطوط مترو الأنفاق من الحلول الجذرية لاستيعاب الزيادة السكانية، وحتى لا تفقد العاصمة قيمتها التاريخية مع ظهور التجمعات العمرانية الجديدة.

عدد من المميزات جعلت مترو الأنفاق هو وسيلة النقل رقم 1 في مصر، من خلال ربطه لإقليم القاهرة الكبرى وفقًا لما رصده فيلم "بريق وطن" المعروض في مؤتمر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

ـ الخط الأول "حلوان ـ المرج الجديدة"، تم تدشينه عام 1987 على 44 كيلومترًا ويشمل 35 محطة.

ويمتد الخط الأول من حلوان مرورًا بمناطق المعصرة وطرة البلد ثم المعادي والسيدة زينب ثم يتجه إلى ميدان التحرير ومنها إلى ميدان رمسيس، ثم يتجه شمالًا إلى غمرة وحدائق القبة، لينتهي عند الطريق الدائري في محطة المرج الجديدة بطول 44 كم منها 4,7 كم في مسار نفقي وإجمالي 35 محطة منها 5 محطات نفقية، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

ـ الخط الثاني "شبرا ـ المنيب"، دشن عام 1996 وربط شمال القاهرة بجنوبها عابرًا نهر النيل لأول مرة على مساحة 21.5 كيلو متر ويضم 20 محطة.

ويمتد الخط الثاني من شبرا الخيمة إلى ميدان رمسيس ثم إلى ميدان العتبة والتحرير، ليعبر النيل بفرعيه إلى محطة الدقي ثم إلى الجيزة، ومنها إلى مناطق أم المصريين، لينتهي في المنيب بطول إجمالي 21.6 كم وعدد محطات 20 محطة، منها 12 محطة نفقية و6 سطحية و2 علوية، وتبلغ الطاقة التصميمية للخط 1.960 مليون راكب يوميًا، كما يبلغ حجم النقل الحالي مليون راكب يوميًا للخط، وتم تنفيذ هذا الخط من خلال 5 مراحل.

ـ مع زيادة الكثافة السكانية كان من الضروري أن يتم إنشاء الخط الثالث على مساحة 41.2 كيلو متر، ليضم 34 محطة، من مطار القاهرة إلى إمبابة وجامعة القاهرة مرورًا بأسفل نهر النيل من الاتجاهين للمرة الثانية.

وتمـتد هذه المرحلة من العتبة حتى العباسية بطول 4.4 كم، وتتكون من 5 محطات نفقية وهي (العتــبة - بـاب الشعرية - الجيـش - عبده بــاشا - العباسية )، بالإضــافة إلى 4 محطات تهوية وورشة للعمرة الخفيفة بالعباسية بمساحة 10 أفدنة، ويتم تبادل الخدمة مع الخط الثاني في محطة العتبة.

ـ لكي تغطي شبكة خطوط مترو الأنفاق جميع أرجاء القاهرة الكبرى كان لابد من تخطيط الخط الرابع على مساحة 42 كيلومترًا ويضم 40 محطة، تمتد ما بين غرب الطريق الدائري خلف دريم لاند إلى القاهرة الجديدة.

ـ التخطيط يشمل الخط السادس على 30 كيلومترًا و24 محطة، ويمتد بين المعادي الجديدة والخصوص.

ـ يستقل المترو من ركاب الاشتراكات نحو مليون راكب يوميًا، وذلك من إجمالي ركاب المترو المتوافدين على الخطوط الثلاثة كل يوم، والذين يتراوح عددهم بين 2.6 إلى 3 ملايين راكب، حسب تصريح في يناير الماضي للمهندس محمد حسن، مدير عام إيرادات الركاب بالمترو.