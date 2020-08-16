مطار القاهرة يستقبل 57 رحلة على متنها 7 آلاف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأحد، 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 7 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 55 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها نحو 6884 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد، خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول 14 ألف راكب على متن 112 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.