"الزراعة" تعلن حاجتها لتعيين عمالة موسمية: بداية العمل أول سبتمبر

يعلن فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان عن حاجته لتعيين عمالة موسمية لعام 2020 / 2021، ولمدة أحد عشر شهرًا لا غير، على بند مكافأة لغير العاملين بالدولة، ولا يجوز المطالبة بالتعيين أو التعاقد على هذه الوظائف، وذلك على النحو التالي:

1. عدد محاسب مؤهل تجاري عالٍ حديث.

2. عدد 2 أخصائي مساحة GIS.

3. عدد 2 مهندس زراعي.

4. عدد 1 مهندس ميكانيكا.

5. عدد 2 ميكانيكي.

6. عدد 4 حراسة.

شروط الوظائف

- بالنسبة للحراسة، يُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على محو أمية أو الابتدائية على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية.

وعلى من يرغب في التعيين لشغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب باسم المهندس/ رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي، على أن يسلم الطلب باليد في مقر فرع الهيئة، الإدارة العامة للموارد البشرية في موعد غايته 4 أيام من تاريخ نشر الإعلان، ولن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط أو التي ترد بعد الموعد المحدد، مرفقًا به الآتي:

1. صورة المؤهل الدراسي شاملًا التقدير وكذا مجموع الدرجات.

2. صورة الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة.

3. عدد 2 صورة شخصية حديثة.

4. شهادة محو الأمية.

5. إقرار وقبول العمل بجهات ومواقع فرع الهيئة المختلفة.

الشروط العامة

1. يتم التعيين بامتحان في الوظيفة التي يتقدم إليها العامل بناء على المؤهل المقدم منه.

2. على المتقدم الرجوع للهيئة بعد انتهاء مدة تقديم الطلبات بأسبوع لمعرفة مكان وتاريخ الاختبار.

3. على المتقدم الرجوع لفرع الهيئة شخصيًا لمعرفة النتيجة وسوف يسقط الحق في التعيين ما لم يتسلم العمل خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاختبارات.

4. تاريخ تقديم الطلبات اعتبارًا من الغد الموافق 17 أغسطس الحالي، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس الحالي.

6. يتم استلام العمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر المقبل.