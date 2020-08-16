حماة الوطن: السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة بمشروعات البنية الأساسية

أشاد حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، والتي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال "الهريدي"، في بيان له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة لمصر في مجال مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق والأنفاق والكباري، مشيرًا إلى ان هذه المشروعات ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط و تعزيز دورها الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدٍ مصرية من خلال شركات مصرية وطنية كمقاول رئيسي للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي الذى يسعى جاهدًا بان تبنى مصر بسواعد أبنائها.

وأكد "الهريدي" أهمية محطة عدلي منصور، حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، منها محطة لمترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائي ومحطة للسوبرجيت للربط مع جميع المحافظات.