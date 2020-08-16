السيسي يشهد تجربة لاستخراج التذاكر آليا من محطة عدلي منصور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجربة لاستخراج التذاكر آليًا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

واستعرض اللواء عصام عبدالقادر والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، مشروع محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بالخط الرابع لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن محطة عدلي منصور تقع على مساحة 3700 متر عبارة عن 3 أدوار، بإجمالي مساحة بنائية قدرها 10 آلاف متر مربع، والدور الأرضي يتكون من 12 شباك تذاكر واشتراكات ويحوي ماكينتي قطع تذاكر أوتوماتيكية، و32 بوابة دخول، وجهازي كشف للمعادن، وجرى تركيب، لأول مرة في المحطات، جهاز قياس درجة الحرارة للركاب بسعة 32 راكبًا في المرة الواحدة.

ومن خلال هذه التقنية، يمكن اختيار الوجهة التي ينوي المسافر أن يتجه إليها وعدد التذاكر التي يريد الحصول عليها، ويكون الدفع إلكترونيًا.

وكان السفير بسام راضي قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تُعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأوتوبيس السريع BRT والأوتوبيس الترددي.