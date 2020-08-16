"زراعة النواب" توافق على اتفاقيتين للحفاظ على الموارد الطبيعية

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على اتفاقيتين مقدمتين من الحكومة،وشملت مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الاغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الاقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصالح الاراضي وبرنامج الاغذية العالمي بشأن الاستراتيجية القطرية، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 مايو 2020.

وقال النائب هشام الحصرى، ان تلك الاتفاقيات تأتى ضمن خطة التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة بما لايجورعلى حقوق الأجيال القادمة.