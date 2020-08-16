البرلمان يوافق على التجديد لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التجديد للمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة 4 سنوات أخرى، وذلك بناء علىي الكتاب الذي ورد للبرلمان من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ترشيح "بدوي" للاستمرار في رئاسة "المركزي للمحاسبات".

وتنص المادة 216 من الدستور على: "يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".

ورحب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بالمستشار عمرو مروان، وزير العدل قائلا: "أهلا بك في دارك وبين أهلك"، حيث كان "مروان" يتقلد منصب وزير شؤون مجلس النواب قبل أن يتقلد وزارة العدل.