محطة مترو عدلي منصور في نقاط: 3 أدوار على مساحة 15 فدانا

محطة عدلي منصور التبادلية افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "هارون – عدلي منصور"، كما وضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي في مصر وهو القطار الكهربائي "السلام – العاشر – العاصمة الإدارية"، والمحطة التبادلية المركزية "عدلي منصور" التي تُعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط.

في 12 نقطة نرصد ماهية محطة عدلي منصور ومكوناتها وأهميتها، وفقًا لتصريحات عصام عبدالهادي الوالي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، التي استمع إليها الرئيس.

ـ 15 فدانًا هي المساحة التي تقع عليها محطة عدلي منصور المركزية التباديلة.

ـ يحدها من الشمال طريق مصر الإسماعيلية ـ الطريق الدائري، ويحدها من الجنوب ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث، ويحدها شرقًا الطريق الدائري، ويحدها غربًا أرض ملك الطيران المدني.

ـ تتكون من البوابة الرئيسية بأبعاد 91 مترًا في ارتفاع 19 مترًا تحوي مكاتب إدارية وفنية بخدمة المحطة.

ـ بها مظلة معدنية تعلوها شرائح من الألومونيوم والزجاج المقاوم للعوامل الجوية.

ـ تحوي 3 محطات، محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق في نهايته استاد القاهرة بمساحة 3700 متر، محطة القطار الكهربائي العاشر- السلام- العاصمة الإدارية بمساحة 6400 متر، محطة السكة الحديد القاهرة السويس 6200 متر.

ـ تضم موقف أوتوبيسات السوبر جيت للمحافظات والأوتوبيس الكهربائي الترددي لمطار القاهرة، وساحة انتظار بكثافة 400 سيارة، والموقف الترددي للأوتوبيس المتجه إلى موقف السلام النموذجي للإقليم.

ـ تضم مجموعة من أنفاق المشاة والطرق الداخلية بطول 1200 متر مع 31 ألف متر مربع مساحات خضراء.

ـ تقع المحطة على مساحة 3700 متر، تتكون من 3 أدوار على مساحة بنائية 10 آلاف متر مربع.

ـ الدور الأرضي يضم 12 شباك تذاكر واشتراكات، 2 ماكينة قطع تذاكر أتوماتيكية، 23 بوابة دخول، 2 جهاز كشف للمعادن، جهاز قياس الحرارة للركاب بسعة 30 راكبًا في المرة الواحدة، 4 سلالم متحركة للانتقال من منسوب الدور الأرضي للدور الأول، 2 مصعد لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، المكاتب الإدارية وناظر المحطة.

ـ الدور الأول مخصص للاحتياجات الفنية للمحطة تتكون من غرف التحكم والقوى الكهربائية والاتصالات والسيطرة على القطارات، 2 مصلى وعدد من دورات المياه، 8 سلالم متحركة للوصول لمنسوب الرصيف.

ـ منسوب الرصيف يضم 3 سكك، سكتين لخدمة الخط الثالث وسكة إضافية تُستخدم لتخزين القطارات أو الوصول لورشة العمرة الجسيمة.

ـ يسيطر على المحطة 65 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية.