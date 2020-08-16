تشكيل اللجنة العليا للدورة 10 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلن السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أسماء أعضاء اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 برئاسة شرفية للممثل المصري الكبير محمود حميدة، وتتشكل اللجنة من المنتج جابي خوري رئيسا، عضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدي أحمد على، الدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل، والسفير عزت سعد والخبير السياحي محمد عثمان، والفنانين ليلي علوي وصبري فواز وسلوي محمد علي.

من جانبها، أكدت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، بأن لجنة المشاهدة واختيار الأفلام تضم هذا العام كل من المخرج عماد البهات والناقد أسامة عبدالفتاح والناقد فاروق عبدالخالق، والناقدة مروة أبوعيش، والسيناريست سيد فؤاد، وتنطلق استمارة المشاركة للأفلام في الدورة العاشرة بدء من 18 أغسطس الجاري.

ويقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته العاشرة في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الاهلي وهيئة تنشيط السياحة.

وقلصت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، والتي أقيمت مارس الماضي من العام الجاري، بعد التواصل مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك وفقا لقرار رئاسة الوزراء تأجيل كافة الفعاليات المرتبطة تجمعات وأعداد كبيرة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وعبرت إدارة المهرجان وقتها التزامها بالقرار حرصا على أمن وسلامة المواطنين، ولأول ملاة في تاريخ المهرجان أن اضطرت لجان تحكيم المسابقات الأربعة لمشاهدة باقي الأفلام دون عروض، في غرفهم داخل الفنادق دون تجمهر.

وبسبب الجائحة ألغت إدارة المهرجان لأول مرة حفل الختام واكتفت بعقد مؤتمر صحفي مصغرأعلنت فيه نتائج وجوائز الدورة التاسعة من المهرجان.