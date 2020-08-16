موسكو: اقتراح عقد قمة لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران لازال مطروحا

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن اقتراح موسكو عقد قمة لمجلس الأمن الدولي بمشاركة إيران وألمانيا، لايزال مطروحاً على الطاولة حتى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم المشاركة، مؤكدا أن الوضع يتطلب عدم تأجيل الاجتماع.

وكان ترامب، أعلن أمس السبت، أنه من غير المرجح أن يدعم فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة عبر الإنترنت حول الوضع في الخليج، مشيرا إلى أنه سينتظر حتى تنتهي الانتخابات.

وقال ريابكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء رداً على سؤال حول ما إذا كان اقتراح روسيا بعقد اجتماع لا يزال مطروحاً على الطاولة حتى بعد بيان ترامب - "من المؤكد بالطبع، موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم فوائد عقده".

وأضاف ريابكوف، "مازلنا نعتقد أن هذا الموضوع مهم للغاية بحيث لا يمكن عدم أخذه في الاعتبار وعدم استخدام إمكانات المبادرة الروسية، التي هي موضوعية ومفهومة تماما بكل معنى الكلمة، وذلك من أجل منع المزيد من تصعيد التوتر في منطقة الخليج، ومازلنا نحاول المضي قدما في عمل حلول جماعية لهذه المنطقة".

وكان بوتين، أعلن، أمس الأول الجمعة، أن روسيا لا تزال ملتزمة تماماً بخطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني، مقترحا في المستقبل القريب عقد قمة سباعية عبر الإنترنت لرؤساء الدول الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بمشاركة قادة ألمانيا وإيران من أجل تفادي تفاقم الوضع في الخليج.

ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجنب تصعيد المواجهة بسبب ملف حظر الأسلحة على إيران، كما دعاهم إلى الاطلاع على مبادرة بوتين لعقد قمة سباعية.