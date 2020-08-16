"أوقاف الأقصر" توزع 4 أطنان من لحوم الأضاحي الخميس

أهدى قطاع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمكتب وزير الأوقاف، التابع لمنظومة الشكاوى الموجودة بمجلس الوزراء، مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر شهادة تقدير، نظرًا للجهود والأعمال المشرفة التي قامت بها جميع قطاعات المديرية هذا العام.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن الشهادة جاءت عقب نجاح المديرية في خدمة المواطنين، حيث إنه من بين مفردات هذا الدور العمل على إزالة أسباب شكاوى المواطنين، وذلك حسب التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف، والأعمال المشرفة التي قامت بها جميع قطاعات المديرية هذا العام.

وتستعد مديرية أوقاف الأقصر، خلال الأسبوع الجاري لاستقبال الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي، وذلك في إطار الاجتماعي لوزارة الأوقاف، خاصة بعدما نجحت في تسلم الدفعة الأولى من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقوم المديرية بتوزيع الدفعة وحجمها 4 أطنان على المستحقين، تحت إشراف لجان متخصصة من ديوان عام الوزارة والمديرية، مع مراعاة تنفيذ كافة الشروط المقررة من الوزارة، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأعلنت وزارة الأوقاف من قبل عن تمكن مديرية أوقاف الأقصر من تجاوز إجمالي مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وتحقيق المائة صك الأولى لأول مرة في تاريخ المشروع.