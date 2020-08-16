تأجيل محاكمة حمو بيكا في واقعة سب هاني شاكر لـ 4 أكتوبر المقبل

أجّلت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الأحد، محاكمة مطرب المهرجانات "حمو بيكا" في اتهامه بسبّ وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية.

كان ياسر قنطوش، محامي المهن الموسيقية، تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة يوم 23 أكتوبر الماضي، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة "نقابة الموسيقيين"، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

واستمعت النيابة لأقوال المدعو محمد محمود مصطفى سيد أحمد، وشهرته "حمو بيكا"، الذي حضر رفقة محاميه إلى مقر نيابة الدخيلة غربي الإسكندرية.

كانت بداية الواقعة عندما نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، بعد رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.