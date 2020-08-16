تكريم أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء الأقصر

استقبل الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، الطالبين محمود إسماعيل أمين صديق الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية "علوم إسلامية" ورجب حمدي محمد قاسم، الحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية "علوم إسلامية "وذلك بمكتبه بديوان عام المنطقة.

وجرى تكريم الطالبين بشهادتي تقدير ومصحف هدية لكل منهما، وأشاد الدكتور خليفة بمستواهما العلمي والدراسي وأخلاقهما العالية وحصولهما على هذه المراكز المتميزة، داعيًا أبناء الثانوية الأزهرية في العام الجديد، لبذل مزيد من الجهد لتكرار مراكز متقدمة دومًا تبشر بجيل يمتلك الوعي الكامل لمستقبل بلاده.