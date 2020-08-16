بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

أصيب اليوم 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع أخرى أجرة على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية أولاد يحيى دائرة مركز دارالسلام بسوهاج، وجرى نقل المصابين لمستشفى دارالسلام المركزي، ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية أولاد يحيى، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة مما نتج عنه إصابة كل من "بهاء عصام الدين محمد، 30 عاما بكسر بالساعد الأيسر، الضبع علي ثابت، 40 عاما بكسر بالساعد الأيسر والساق الأيمن، ياسمين الضبع علي ثابت، 11 عاما بجروح متفرقة بالوجه، سالم كمال الرشيدي، 30 عاما بكسر بالضلوع، شعبان عبدالحميد محمود، 30 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج".

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.