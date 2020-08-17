توقيع ديوان "سيرة الجنوب والشمال"في أمسية ببيت الشعر بالأقصر

أقام بيت الشعر بالأقصر فعاليات أمسية شعرية، وحفل توقيع، للشاعر محمود سباق بمشاركة الناقد المبدع الدكتور عادل ضرغام، أستاذ النقد الأدبي بكلية دار العلوم وكيل كلية دار العلوم بالفيوم سابقًا.

وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، حيث كان عنوان الدراسة التي قدمها الناقد الدكتور عادل ضرغام بعنوان "السيرة الفردية والجماعية في ديوان أوراق الشمال والجنوب".

وتحدث الناقد الدكتور عادل ضرغام في بداية دراسته عن المداخل التي تؤدي إلى الديوان، ومن أهمها الصور وتكاتفها بشكل لافت للنظر، مشيرًا إلى أن قارئ الديوان سيطالع غابة الصور الجزئية المولدة بالتجاور والتشابه مع بعضها البعض.