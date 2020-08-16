عاجل.. بدء الاجتماع السداسي بشأن ملء السد الإثيوبي

بدأت فعاليات اجتماع وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل السد الإثيوبى، وفقًا لما أعلنته قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

كانت مصادر سودانية أكدت أن اجتماعًا سداسيًا مشتركًا سيُعقد، اليوم، لبحث النقاط الخلافية في اتفاق ملء سد إثيوبيا.

وسيضم الاجتماع وزراء الري والخارجية من البلدان الثلاثة المعنية بالملف، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة وحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية".

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، السبت، في الخرطوم ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.

وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، كما عبّرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأكدا ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرضٍ للأطراف الثلاثة.