"عون": لن أستقيل.. وتحقيق مرفأ بيروت سيستغرق وقتا

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، أن "التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الدامي سيستغرق وقتًا، وأنه لا يفكر في الاستقالة بعد استقالة الحكومة في الآونة الأخيرة".

وأكد "عون"، في مقابلة مع قناة "بي إف إم" الفرنسية، أن "كل الفرضيات لا تزال قائمة، وأن التحقيق سيبحث ما إن كان سبب الانفجار هو الإهمال أم أنه قضاء وقدر، أم نتيجة تدخل خارجي"، مشيرًا إلى أن خبراء أجانب ومنهم فرنسيون ومحققون من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي سيساعدون في التحقيق.

وكشف قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أن الجيش خسر في انفجار بيروت 8 من أكفاء ضباطه، إلى جانب أكثر من 300 جريح، كما تضررت العديد من ثكناته ومقراته. وأوضح، أثناء تفقده اليوم غرفة الطوارئ، للاطلاع على آلية العمل المتبعة في معالجة تداعيات الانفجار، أن "إعلان الطوارئ يهدف لتوحيد جهود الإدارات، وإيجاد آلية عمل مشتركة لتنسيق العمل في مواكبة ما أحدثه الانفجار في بيروت"، معزيًا أهالي الشهداء الذين فقدوا أحبتهم.

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن "لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذ تتبنى الخيارات الوطنية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لتجاوز الأزمات".

وحذر المسؤولين السياسيين والكتل النيابية والأحزاب من خطورة "حجب الثقة الدولية عنهم" على مستوى السلطات التشريعية والإجراءات والإدارية والقضائية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحذرت دائرة الجمارك العراقية من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية متروكة في أرصفة ميناء "أم قصر" التجاري في البصرة، وقال المدير العام لهيئة الجمارك خالد صلاح، أمس، إن "الهيئة انتهت من جرد تفصيلي ودقيق، واتخاذ تدابير احترازية، ونقل المواد الخطرة عقب انفجار بيروت."