وزير الصحة اللبناني: انفجار بيروت وراء ارتفاع إصابات كورونا وأشكر مصر

قال الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال، إن التداعيات الطبية لانفجار مرفأ بيروت تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه كان يتوقع ذلك، نظرًا للحالة التي سيكون عليها المواطنون من صدمة قد تجعلهم لا يتبعون الإجراءات الطبية.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك 4 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب تفجير المرفأ الذى وقع يوم 4 أغسطس، الأمر الذى يمثل عبئا إضافيا على المنظومة الطبية في البلاد.

ووجه وزير الصحة اللبناني، الشكر إلى الدولة المصرية، على المساعدات الطبية وغيرها التي قدمتها إلى لبنان، لافتاً إلى أن القاهرة أرسلت وفدا طبيا مصري يضم 21 طبيباً من مختلف الجامعات على مستوى عالٍ من الخبرة والتميز.

وحول مطالبة البعض بضرورة إجراء تحقيق دولي، في حادث تفجير المرفأ قال: "أعتقد أن لبنان لديه معامل لها خبرة، فضلاً عن المنظومة القضائية وغيرها من المؤسسات تستطيع أن تجرى تحقيقاً بشفافية، لسنا في حاجة إلى الفرق الأجنبية بشكل أو بآخر".