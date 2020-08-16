مقتل وإصابة 17 شخصا في حوادث إطلاق نار متفرقة بولاية أوهايو الأمريكية

قالت شرطة مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، إن 17 شخصًا أصيبوا بالرصاص في حوادث إطلاق نار مختلفة صباح اليوم.

وأوضح مساعد قائد الشرطة، بول نيوديجيت، لوسائل إعلام، أن "أحد هذه الحوادث وقع في حي "أوفر ذا راين" بالمدينة، وأسفر وحده عن إصابة 10 أشخاص، ومن المحتمل أن يكون بينهم قتيلان"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وفي حي "وولنوت هيلز"، أصيب 3 أشخاص بالرصاص، وفي حي "أفوندال"، أصيب 4، وقالت الشرطة إنه من المحتمل أن يكون بينهم قتيلان.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن حوادث إطلاق النار الثلاثة وقعت في غضون 60 إلى 90 دقيقة، لكن مساعد قائد الشرطة قال إنها حوادث منفصلة على ما يبدو لكنها مروعة ومأساوية، فيما لم تتوفر على الفور معلومات بشأن مشتبه بهم.

وقال نيوديجيت: "ليلة واحدة شديدة العنف في مدينة سينسيناتي. ننظر في 17 ضحية محتملة، منها ما قد يصل إلى أربعة قتلى في هذا الوقت. لماذا؟ سيكون هذا هو السؤال".

وفي يوليو الماضي، ذكرت صحيفة "ذي إنكوايرر" الأمريكية، أن المدينة شهدت ارتفاعًا في حوادث إطلاق النار والقتل بسبب العنف المسلح خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.