فيديو.. اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين حاولوا إسقاط تمثال كولومبوس

قالت الشرطة الأمريكية إن 18 ضابطا أصيبوا خلال تفريق متظاهرين حاولوا الإطاحة بتمثال المستكشف الإسباني من أصول إيطالية كريستوفر كولومبوس، في متنزه جرانت بارك، وسط المدينة.

وأكدت شرطة شيكاغو في بيان لها، أن مجموعة كبيرة من المتظاهرين وصلت بعد ظهر أمس إلى التمثال، مضيفة أن بعض المحتجين "استغلوا التظاهر لمهاجمة الضباط بمفرقعات وحجارة وزجاجات وأغراض أخرى".

وذكر البيان أن قوات الشرطة تمكنت من تطهير المكان من المتظاهرين، وجرى اعتقال 12 منهم، مشيرا إلى أن بعض الضباط المصابين نقلوا إلى مستشفيات وتلقى الآخرون العلاج في الموقع.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صور متظاهرين وهم يحاولون الإطاحة بالتمثال باستخدام حبال.

وأشارت صحف محلية إلى أن المتظاهرين الذين يقدر عددهم بنحو ألف شخص كانوا يرددون شعارات تصف "كولومبوس" بالسارق والقاتل، ورسموا على التمثال عبارات بينها "حياة السود مهمة".

وأصبح كريستوفر كولومبوس، من الشخصيات التاريخية التي تعرضت تماثيلها لسلسلة عمليات تخريب في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، على خلفية المظاهرات واسعة النطاق التي هزت البلاد بعد مقتل الشاب من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد شرطي، خلال توقيفه في مدينة مينيابويلس، في 25 أبريل الماضي.

ويرى المحتجون ضد العنصرية والتمييز العرقي في الرحالة المعروف باكتشاف العالم الجديد شخصا مهد الطريق لاستعمار القارة الأمريكية من قبل الأوروبيين، وقمع الشعوب الأصلية هناك.

While the Chicago police protect a statue of Columbus, a motley assortment of Antifa miscreants and spoiled brats playacting at revolution launch fireworks and projectiles at them. pic.twitter.com/q3yz6P8pg7