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رانيا فريد شوقي: أُفضل دورا جيدا عن بطولة دون داعٍ

كتب:

محمد عزالدين
05:55 م | الأحد 16 أغسطس 2020
رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها تفضل أن تشارك في دور جيد بمسلسل أفضل من بطولة دون داعٍ، مبدية إعجابها بدورها في مسلسل "أبوالعروسة"، "أنا بعشق الدور ده، وعملته بذمة، المسلسل 60 حلقة ولما قريت الحلقة التاسعة قولتلهم يا جماعة أنا معاكم الموضوع انتهى".

وأشادت "رانيا" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، بسيناريست المسلسل هاني كمال لديه "سينس" مشاعر وحوار ليس عادي "فيه كلام بيبقى بين السطور لازم تفهميه عشن توصليه".

يذكر أن مسلسل "أبوالعروسة" من بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

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