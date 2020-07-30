رانيا فريد شوقي تحيي ذكري ميلاد ووفاة "ملك الترسو"

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى ميلاد والدها بنشر صورة لها من داخل منزل والدها وخلفها حائط ملئ بصور الشخصيات التي لعبها خلال مشواره الفني.

ويصادف هذا الشهر ذكرى وفاة فريد شوقي 27 يوليو 1998، وذكرى ميلاده في نفس الشهر 30 يوليو 1920.

وقد أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، الذكرى الـ 22 لرحيل والدها "ملك الترسو"، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بكلمات مؤثرة.

ونشرت "رانيا"، صورة تجمع والدها بعبدالحليم حافظ وعلقت "في مقابلة بينهم طلب عبدالحليم من فريد شوقي يكتب له قصة فيلم واتفقوا فعلا، لكن للأسف المشروع لم يتم، النهاردة الذكرى 22 لوفاة أبويا أطيب وأحن أب، وحشتني أوي أوي، الحياة بتستمر لكن حياة بلا حياة".