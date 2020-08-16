رئيس التحرير

محمود مسلم

السودان: ارتفاع منسوب النيل الرئيسي 16.14 سم

كتب:

(وكالات)
05:17 م | الأحد 16 أغسطس 2020
السودان: ارتفاع منسوب النيل الرئيسي 16.14سم

السودان: ارتفاع منسوب النيل الرئيسي 16.14سم

أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني بنهر النيل السودانية، عن ارتفاع منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.14سم بارتفاع 4 سم عن أمس السبت وارتفاع 1.10 سم عن العام الماضى وبلغ منسوب نهر عطبره اليوم 15.62سم بارتفاع 4 سم عن أمس السبت وارتفاع 1.50 سم عن العام الماضي، وتم دعم بعض المحليات بكميات من شيكارات الخيش لعمل التروس وتقوية الحمايات.

وأشارت غرفة العمليات، إلى أن الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحر الأحمر وشمال أبوحمد وكريمه جنوب دنقلا وشمال الولايات الغربية ويتوقع أن يتراجع عن موقعه خلال اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ الولائية، جميع السودانيين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت فى الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاع فى مناسيب نهري النيل والعطبراوي، مناشدة جميع  أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

اقرأ المزيد:

ارتفاع مناسيب نهر النيل في السودان.. والخرطوم تحذر من فيضان

وزير الري: نُحيل التعديات على نهر النيل للنيابة العسكرية.. "مفيش هزار"

وزير الري يتفقد أعمال ردم برك المياه بعد ارتفاع منسوب نهر النيل

إجلاء سكان الجزر المهددة من ارتفاع مناسيب المياه بولاية نهر النيل شمال السودان

منسوب مياه نهر النيل بالسودان يسجل أعلى ارتفاع في التاريخ