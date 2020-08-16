السودان: ارتفاع منسوب النيل الرئيسي 16.14 سم

أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني بنهر النيل السودانية، عن ارتفاع منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.14سم بارتفاع 4 سم عن أمس السبت وارتفاع 1.10 سم عن العام الماضى وبلغ منسوب نهر عطبره اليوم 15.62سم بارتفاع 4 سم عن أمس السبت وارتفاع 1.50 سم عن العام الماضي، وتم دعم بعض المحليات بكميات من شيكارات الخيش لعمل التروس وتقوية الحمايات.

وأشارت غرفة العمليات، إلى أن الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحر الأحمر وشمال أبوحمد وكريمه جنوب دنقلا وشمال الولايات الغربية ويتوقع أن يتراجع عن موقعه خلال اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ الولائية، جميع السودانيين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت فى الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاع فى مناسيب نهري النيل والعطبراوي، مناشدة جميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.