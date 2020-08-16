مقاتلة روسية تعترض مقاتلة إيطالية فوق المياه الدولية للبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-27" قامت باعتراض طائرة حربية إيطالية فوق مياه البحر الأسود، موضحة في بيان، اليوم، أن الرادارات الروسية اكتشفت هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية، مُحلقا في المياه الدولية للبحر الأسود.

وأضافت الوزارة الروسية: "أنه انطلقت على الفور مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، تابعة لقوات الدفاع الجوي في الدائرة العسكرية الجنوبية، لتحديد هوية الهدف والتعرف عليه"، مشيرة إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب من الجسم الجوي على مسافة آمنة وتعرف عليه كطائرة دورية تابعة للبحرية الإيطالية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أنه عند اقتراب المقاتلة الروسية استدارت الطائرة الإيطالية واتجهت مبتعدة عن الحدود الروسية، بينما عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها.

وأكدت الوزارة الروسية، أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالكامل وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرة الإيطالية.