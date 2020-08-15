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روسيا: مقاتلة سو-27 تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

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أ ش أ
09:42 م | السبت 15 أغسطس 2020
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من طراز (سو-27) اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود حاولت الاقتراب من أجواء روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب بطائرته لمسافة آمنة من الجسم الجوي، وتعرف عليه كطائرة استطلاع من طراز "EP-3E" تابعة للبحرية الأمريكية.

وأشارت إلى أن الطائرة الأجنبية استدارت وابتعدت عن الحدود الروسية لدى اقتراب المقاتلة الروسية منها.

 

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