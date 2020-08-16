نهاد وحيد تنتهي من كتابة "11 شارع النخيل" لنضال الشافعي وسامح حسين

انتهت المؤلفة والكاتبة نهاد وحيد من كتابة حلقات مسلسل "11 شارع النخيل" بطولة: نضال الشافعي وسامح حسين وياسر الطوبجي وعبير منير وأسامة عبدالله وأحمد بسيم وعمروعبدالعزيز ونانيتا اللبنانية ويسرا المسعودي وبوسي إسلام ومن إخراج أيمن خطاب.

وقالت نهاد إن المسلسل اجتماعى كوميدي يتم تصويره حاليًا بالتزامن مع كتابته في توقيت واحد، حيث أجرت بعض التعديلات في سياق العمل الفنى بالتوافق مع المخرج أيمن خطاب.

وأشارت نهاد إلى أن العمل يتطرق إلى حكاية سكان عقار فى زمن تفشي فيروس كورونا في إطار كوميدي وكيف يواجهون هذا الفيروس، رافضة الإفصاح عن أية تفاصيل حتى ينجذب المشاهد لمتابعة حلقات المسلسل التى سيتم عرضها على إحدى المنصات الإلكترونية فور الانتهاء من التصوير.

يذكر أن نهاد كتبت العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "سريا حمدين" بطولة سامح حسين ونرمين ماهر وكذلك المسلسل الإذاعي "نوسة ونحلة" بطولة حلا شيحة ومحمد عبد الرحمن وأذيع على شبكات راديو النيل في رمضان الماضي وكذلك المسلسل الإذاعى "كرفان" الذى أذيع على شبكات راديو النيل فى موسم رمضان قبل الماضى وحقق نجاح كبير أثناء إذاعته وشارك فى بطولته الفنانة وفاء عامر ومحمد ثروت.