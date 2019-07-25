نضال الشافعي ناعيا فاروق الفيشاوي: رحل القيمة والقامة.. مع السلامة

نعى الفنان نضال الشافعي، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر الشافعي صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا، "البقاء لله، رحل الأب والفنان الكبير، القيمة والقامة الإنسانية والفنية التي لن ننساها، رحل الغالي فاروق الفيشاوي، مع السلامة يا أستاذنا".

وتوفي، الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.