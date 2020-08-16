عاجل.. الإمارات تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج، على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني، وفقًا لما أعلنت قناة "سكاي نيوز عربية".

واعتبرت الخارجية الإماراتية، الخطاب الإيراني تحريضيًا وغير مقبول ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في الخليج العربي.

ونبّهت الخارجية الإماراتية إيران إلى مسؤوليتها تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد رفضها للخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية، وتعتبر ذلك تدخلًا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة.

جاء ذلك ردًا على خطاب الرئيس الإيرانى الذي ألقاه أمس وعلق فيه على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.