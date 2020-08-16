عزت العلايلي: تكريمي بـ"الإسكندرية السينمائي" شرف كبير وله خصوصية

أكد الفنان الكبيرعزت العلايلي، اليوم، أن تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط له خصوصية، معربا عن سعادته البالغة بأن تحمل الدورة الـ36 التي ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل اسمه.

كما أعرب العلايلي عن تقديره للمهرجان برئاسة الناقد الأمير أباظة والقائمين عليه، حيث يأتي التكريم تقديرا لمشواره الطويل وعطائه على المستويين المحلي والعربي، والذي قدم فيه أكثر من 300 عمل فني منها سبعة أفلام لدول عربية، كما أن لمهرجان الإسكندرية مكانة خاصة في قلبه، حيث سبق أن رأس لجان تحكيم لدورات سابقة.

يشار إلى أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، الذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، وكان أحد أهم أدواره فيلم "الأرض" عام 1970 إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية"، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "قيد عائلي" عام 2019.