إيمي إسلام مجنونة سوشيال ميديا في "11 شارع النخيل"

تشارك الفنانة إيمي إسلام، في مسلسل "11 شارع النخيل"، حيث تجسد دور فتاة تُدعى هدير، وتعمل "إنفلونوسر"، ومجنونة بالسوشيال ميديا، وتقدم فيديوهات يتابعها الجميع عبر حسابها الشخصي، وهو دور كوميدي هزلي تقدمه لأول مرة في مشوارها الفني.

وقالت "إيمي" إن المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي، من خلال الأحداث التي تجمع أبطال العمل، حيث يتبقى أيام قليلة وينتهي فريق العمل من تصوير مشاهد المسلسل بأكمله.

والمسلسل من بطولة دينا عبدالله نجمة ستار أكاديمي، وأسامة عبدالله، وأحمد بسيم، ولميس البشوتي، وأحمد سمير عامر، وبوسي إسلام، وعبير منير، ونانيتا اللبنانية، ويسرا المسعودي، وإخراج أيمن خطاب، وتأليف نهاد وحيد.

من ناحية أخرى، تواصل إيمي إسلام، تصوير دورها في مسلسل "شارع 9" بمشاركة عدد من النجوم منهم رانيا يوسف، ونرمين الفقي، ومحمود عبد المغني، حيث تجسد دور فتاة مدمنة تدعى "هند"، والتي تتورط في العديد من المشاكل والعقبات.

وفي سياق آخر تنتظر إيمي، عرض فيلمها "زنزانة 7"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي بعد السماح بفتحها بنسبة 25% بعد غلقها بسبب انتشار فيروس كورونا، وأيضا فيلم "سوء الرجالة" والتي تجسد فيه دور "خديجة" الفتاة الشعبية التي تعيش قصة حب مع محمود الليثي.