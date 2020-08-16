رانيا فريد شوقي عن والدها: زعل مني لما أديت دور راقصة في فيلم

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن والدها الفنان الراحل لم يتدخل في اختياراتها الفنية مطلقا، "كنت باخد رأي ماما لكن مخدش رأي بابا ولذلك زعل مني لما عملت فيلم وطلعت بدور راقصة، كنت لابسة جلابية ومع ذلك اتضايق"

وأضافت "رانيا" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أنها عندما تشاهد نفسها في فيلم "آه وآه من شربات"، تجد صوتها "مسرسع" مقارنة بصوتها حاليًا.

وتحدثت عن أحد مشاهد الفيلم، قائلة إنها ظهرت في أحد المشاهد وهي تسوق، "كنت أول مرة أسوق في حياتي، واتعلمت السواقة عشان المشهد دة".