نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطات الوسيطة للقمامة

أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة ميدانية للمحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة، للاطمئنان على سيرالعمل بالمحطة.

شددت ريان على الالتزام بنقل التراكمات من المحطة أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

جدير بالذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوي مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

كما تابعت "ريان" إزالة تراكمات القمامة من المحطة الوسيطة بمركز ومدينة طوخ، ومتابعة نقل المخلفات أولًا بأول، موضحة أن "مساحة المحطة الوسيطة بطوخ تبلغ حوالي 4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون، منها 7 ملايين معدات وتعمل المحطة بطاقة استيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى، ويقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومي.