سرقة خزينة الشهر العقاري بدار السلام في سوهاج

يكثف رجال المباحث الجنائية في سوهاج، جهودهم لكشف غموض واقعة سرقة شخص ملثم لخزينة مقر الشهر العقاري، بداخلها 19 ألف جنيه، وتبين من التحريات أن الشخص دخل إلى مقر الشهر العقاري، فجر اليوم، وسرق الخزينة، ولم يتعرف عليه أحد.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ من فرع الشهر العقاري بمركز دار السلام بسرقة خزينة الشهري العقاري في شارع مجلس المدينة.

وتبين من خلال التحريات وبعد المعاينة وتفريغ الكاميرات، دخول شخص ملثم إلى العمارة الموجود بها مقر الشهر العقاري، والدخول إلى المكتب وسرقة الخزينة وبها مبلغ 19 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة وصولا لمرتكبها.